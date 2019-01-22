Калуга, 22 января, 2019, 18:01 — ИА Регнум. 34-летний житель Думиничского района Калужской области признан судом виновным в совершении действий сексуального характера в отношении ребёнка, сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Следствием и судом установлено, что в мае 2018 года мужчина распивал спиртное в квартире своего приятеля. Затем в квартиру зашёл соседский мальчик 10 лет. Виновный заманил ребенка в одну из комнат и, оставшись с ним наедине, совершил с мальчиком действия сексуального характера.

Приговором суда насильнику назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, серийного педофила из Калужской области приговорили к 18 годам тюрьмы. Судом установлено 64 преступных эпизода в отношении половой неприкосновенности 12 детей в возрасте от 9 до 13 лет.