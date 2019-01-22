Санкт-Петербург, 22 января, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Петербургские власти взяли активный курс на модернизацию не только политических и государственных институтов, но и становление гражданского общества в Петербурге. Особенно данный вопрос нуждается в проработке в преддверии выборов губернаторов, которые состоятся 8 сентября. Для того, чтобы избирательный процесс в городе был максимально открытым и прозрачным, руководство Петербурга вступает в прямой диалог с различными политическими силами города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Смольного

Кандидат на должность главы администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева уже провела встречу в Смольном с депутатами из «Справедливой России», чтобы ответить интересующие парламентариев вопросы. Прежде всего, вице-губернатор призвала депутатов вносить предложения по корректировке избирательного законодательства. Речь, в частности, шла об увеличении числа КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней) и снижении муниципального фильтра.

Коммунисты просили максимально бережно подходить к решению таких острых вопросов, как судьба Исаакиевского собора, музей блокады, переименование советских улиц.

Любовь Совершаева заявила, что все такие вопросы надо решать после самого широкого обсуждения, привлекать экспертов. Не разъединять общество, а объединять для обсуждения проблем, которые остро воспринимают горожане.

«Мы работаем в рамках законодательства, если вы считаете, что оно не совершенно — в ваших силах внести предложения по корректировке законов. Спасибо депутатам, мы отменили досрочное голосование, это важный шаг. Нам нужны прозрачные и честные выборы — как муниципальные, так и губернаторские. Давайте и дальше работать с законодательством — это ваша сфера компетенции», — сказала Совершаева на встрече.

Руководитель аппарата врио губернатора Петербурга Александра Беглова подчеркнула, что намерена активно взаимодействовать со всеми политическими партиями и общественными организациями Петербурга. Иными словами, вся работа городского правительства будет направлена на создание стратегии развития гражданского общества.

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что управленческие шаги нового руководства Петербурга можно оценить как «крайне позитивные, поскольку открытость властей и готовность к диалогу демонстрируют истинно благоприятные намерения». По мнению эксперта, «гражданское общество и третий сектор (некоммерческие негосударственные организации) играют большую роль в целом ряде крупных государств».

«Система взаимодействия государственного управления и бизнеса, гражданского сектора — важнейшая триада развития общества. Как будет выглядеть гражданское общество — это очень важный вопрос. Особенно необходимо проследить за тем, чтобы оно сочеталось с технологиями и теми мнениями в обществе, которые нашли отражение в майских указах президента РФ. Общество должно сильно измениться. Конечно, правильно прописать ориентиры, в каком направлении будет осуществляться трансформация гражданского общества и как это будет вписано в модель взаимодействиями с различными структурами в Петербурге», — подчеркнул Солонников.

По мнению политолога, аппарат врио губернатора Петербурга под руководством Совершаевой движется в правильном направлении, поскольку проводятся встречи с членами различных политических и гражданских объединений. Что касается вопроса КОИБов, то Солонников обратил внимание на то, что не стоит спешить, момент довольно дискуссионный, поэтому его нужно взвешенно изучить.

«Конечно, на мой взгляд, максимально прозрачная та ситуация, когда считают [голоса] люди, все происходит под видеонаблюдением. И весь процесс просчета можно проследить, в отличие от того, что запрограммированная машинка, которую никто не видел, просто выдает бумажку с цифрами. Это субъективная вера в победу электроники над человеческой порядочностью. Это вопрос очень дискуссионный, нужно это обсуждать. Когда на участке есть и ручной подсчет голосов, и стоят КОИбы — оптимальная ситуация, поскольку можно сравнить итоги голосований», — пояснил он.

Также необходимо и тщательно исследовать проблему муниципальных фильтров на голосовании, добавил политолог.

«Сейчас говорить о муниципальном фильтре — все равно, что бежать впереди паровоза, поскольку на февраль намечены слушания в ЦИК по внесению изменений в федеральное законодательство о выборах. И одним из аспектов, который там будет обсуждаться, как раз вопрос муниципального фильтра. Для начала надо дождаться возможных поправок на федеральном уровне, ведь региональное законодательство не может ему противоречить», — заявил он.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что новое руководство Петербурга, в частности, Совершаева, проводит «грамотную политику, поскольку открыто проводит дискуссии с разными политическими силами города».

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Руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко считает, что в Санкт-Петербурге оппозиция пытается получить больше преференций в рамках грядущего электорального процесса.

«Речь идет о правилах игры, — говорит эксперт. — В то же время действующие власти понимают важность консенсуса с оппозицией, так как это позволит избежать спекуляций во время выборов. Что же касается тайных договоренностей, которые могут оказать определяющую роль на развития кампании, то они, безусловно, возможны, однако говорить о том, что они точно будут, я бы не стал. До начала электорального цикла достаточно времени и возможностей для маневра».

«Любовь Совершаева, безусловно, компетентна и субъектна в вопросах внутренней политики Санкт-Петербурга, — говорит политконсультант, руководитель аналитического центра «ПолитГен» Ярослав Игнатовский. — Понятно, что оппозиция хочет лучших условий для ведения своих электоральных кампаний, однако позиция Совершаевой здесь четкая: все будет проходить в рамках правового поля. Уверен, кандидат от власти заинтересован в честных и конкурентных выборах так же, как и представители оппозиции. Поэтому сам факт конструктивных переговоров по этому поводу следует приветствовать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на согласование городского парламента кандидатуры шести вице-губернаторов — Эдуарда Батанова, Евгения Елина, Владимира Княгинина, Максима Шаскольского, Николая Линченко и Любови Совершаевой.

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