Астана, 23 января, 2019, 00:04 — ИА Регнум. В Казахстане утверждена дорожная карта развития агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции на предстоящий трехлетний период, передает 22 января телеканал «Хабар 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Документ соответствует требованиям президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о модернизации правоохранительных органов республики. Дорожная карта предусматривает модернизацию системы отбора и подготовки кадров, внедрение безбарьерного обслуживания граждан, комплексное искоренение предпосылок коррупции и другие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2018 года руководитель агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев поручил руководителям ведомства создать официальные Facebook-страницы для служебных целей.

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