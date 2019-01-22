Санкт-Петербург, 22 января, 2019, 16:59 — ИА Регнум. На складе в Морском порту Петербурга, где частично обрушилась кровля, хранился металл, а не минеральные удобрения. Таким образом, это ЧП не имеет отношения к появлению неприятного запаха на улицах Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в управлении по связям с общественностью АО «Морской порт Санкт-Петербург».

Szsut.sledcom.ru Обрушившийся склад в порту Петербурга

В пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России корреспонденту агентства подтвердили, что на аварийном складе действительно был металл, и следов химического загрязнения специалистами не найдено.

Напомним, в минувшие выходные (19−20 января) жители Васильевского острова массово жаловались на неприятный запах в воздухе. Пробы, взятые сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора, не выявили превышений ПДК опасных веществ в воздухе. Источник запаха не установлен. Позже стало известно об обрушении склада в Морском порту — по сообщениям СМИ, в нем якобы хранились удобрения, что могло стать причиной вони, накрывшей Васильевский остров.

Однако теперь официально установлено, что этот инцидент никак не связан с появлением запаха. «На складе хранился металл, который не представляет какой-либо угрозы для окружающих», — подчеркивают в порту.

Там рассказали, что в ночь на 19 января водитель погрузчика во время маневра задел одну из несущих колонн склада, в результате чего произошло частичное разрушение кровли. При этом была повреждена одна секция склада, пострадавших не было.

«Данное событие не повлияло на погрузочно-разгрузочные работы на причалах, и порт работает в штатном режиме», — заявляют в управлении по связям с общественностью АО «Морской порт Санкт-Петербург».

«На место обрушения была вызвана химическая лаборатория, которая подтвердила, что ядовитых веществ там нет, — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе СЗ СУ на транспорте СКР. — Если бы даже были какие-то остатки (опасных веществ), их очаг был бы установлен, но их нет».

Причины обрушения склада устанавливаются, доследственная проверка продолжается, после ее окончания будет принято процессуальное решение.