Раменское, Московская область, 22 января, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В Московской области снежная наледь рухнула на голову женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Наталья Стрельцова REGNUM Лед

Следователи отдела по городу Раменское проводят доследственную проверку по факту случившегося. Имеется информация о бездействии управляющей компании, на территории работы которой регулярно падают глыбы льда.

Сотрудники СК планируют осмотреть место происшествия, опросить жильцов и коммунальных работников.

По информации ИА REGNUM, пострадавшая во время инцидента женщина обратилась в травмпункт, где ей зафиксировали ушиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Боровичи Новгородской области судебные приставы взыскали 250 тыс. рублей с управляющей компании в пользу пенсионерки, которая пострадала от упавшего ей на голову снежного кома.