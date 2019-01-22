Санкт-Петербург, 22 января, 2019, 16:25 — ИА Регнум. На судостроительном предприятии «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) сегодня, 22 января, заложено новейшее малое гидрографическое судно (МГС) «Яков Лапушкин» (проекта 19 910). После постройки оно войдет в состав ВМФ России, сообщили ИА REGNUM в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Минобороны РФ Закладка судна «Яков Лапушкин» для ВМФ России

Это судно, способное выполнять задачи на значительном удалении от пунктов базирования, приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва получило имя начальника Гидрографического управления ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Лапушкина. На закладке судна присутствовали внуки советского моряка.

Рыбинский завод «Вымпел» должен передать судно заказчику в 2022 году. Планируется, что МГС «Яков Лапушкин» войдет в состав Балтийского флота.

Малое гидрографическое судно проекта 19 910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Его основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех, обслуживание береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнение гидрографических работ, перевозка различных грузов в интересах военного флота.

Судно «Яков Лапушкин» может проводить гидрографические исследования на удалении более 3000 миль от пунктов базирования, а также работать в сложной ледовой обстановке.

Малое гидрографическое судно будет оснащено самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований.

«В постройке находятся два судна проекта 19 910 со сроком сдачи ВМФ в 2019 году: «Николай Скосырев», строящееся на предприятии «Вымпел», и «Александр Рогоцкий», строящееся на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской Революции», город Благовещенск, для Северного и Тихоокеанского флотов соответственно», — отметили в пресс-службе ВМФ России.