Москва, 22 января, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Чрезвычайно высокие цены на энергоносители, державшиеся большую часть 2018 года (а снижение цен на углеводороды началось только в октябре и прекратилось к концу года), с учетом того, что значительная доля валютных поступлений от экспорта приходится именно на продажу ресурсов, позволила сформировать немалые резервы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«При этом за счет западных санкций Россия лишена возможности пролонгировать свои долги перед иностранными компаниями и организациями, а вынуждена гасить их по мере истечение срока займа», — отметил эксперт.

В итоге сложилась ситуация, когда санкционное давление вынудило оперативно рассчитываться с внешними долгами, не имея возможность перекредитовываться далее, а высокие цены на нефть позволили сделать это относительно безболезненно. В итоге на сегодняшний день государственный долг России составляет всего 12,6% от ВВП страны, что считается крайне низким уровнем.

«С другой стороны, не следует считать, что этот показатель каким-то существенным образом влияет на темпы развития страны и состояние её экономики. Так, наиболее богатые государства мира имеют колоссальную задолженность. В частности, соотношение госдолга Японии к ВВП составляет 253%, Сингапура — 110,6%, США — 105,4%, а Германии — 63,9%. При этом аналогичный показатель для переживающей тяжелейший кризис Венесуэлы равен всего 23%», — высказал свое мнение Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, внешний долг России за 2018 год уменьшился на $64,4 млрд, или на 12,4%. По состоянию на 1 января 2019 года внешний долг страны, по предварительной оценке регулятора, составил $453,7 млрд.

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