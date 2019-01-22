Ханты-Мансийск, 22 января, 2019, 15:16 — ИА Регнум. В Югре силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта авиакомпании «Сургут — Москва». Об этом журналистам заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

(сс) Gellinger Cамолет. Небо. Закат

По данным ведомства, один из пассажиров потребовал изменить курс самолёта. В итоге командир воздушного судна решил посадить лайнер в Ханты-Мансийске.

«Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в НАК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из пассажиров самолёта потребовал направить его в Афганистан. Это произошло после вылета из Сургута. К настоящему времени личность пассажира установлена и он задержан.