Москва, 22 января, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Нравится кому-то Анатолий Чубайс или нет, но он умный, опытный и хитрый политик, умеющий следить за языком и знающий, когда надо остановиться, чтобы не навредить самому себе. Несмотря на то, что и первоначальное высказывание Чубайса, и его аргументы в продолжившемся споре с директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ действительно достаточно точно характеризуют положение в стране, Мария Захарова сама является чиновником такого уровня, с которым спорить даже Чубайсу непросто и небезопасно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Истинная мотивация Чубайса не совсем понятна, но, видимо, он, понимая бессмысленность дальнейшей дискуссии, сделал жест, который в его положении должен был сделать человек, позиционирующий себя как джентльмен — признал свое поражение в споре с женщиной. В очередной продемонстрировав гибкость и умение просчитывать и саму ситуацию, и её последствия, потому что Захарова права», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роснано» Анатолий Чубайс признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в дискуссии, касавшейся бедности в России. Спор между Чубайсом и Захаровой развернулся в соцсети Facebook.

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