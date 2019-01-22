Воронеж, 22 января, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Около 12 тысяч детей будут зачислены в первые классы школ Воронежа в 2019 году. Об этом ИА сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещания руководителей образовательных организаций города 21 января.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

С 1 февраля в общеобразовательных школах Воронежа, как и по всей стране, стартует прием заявлений от родителей на прием детей в первые классы школы. Прием заявлений продлится до 30 июня. Как отмечалось на совещании, управлением образования и молодежной политики издан приказ, распределяющий жилые дома на территориях между образовательными организациями. Вместе с тем, руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова напомнила директорам школ, что отказать в приеме ребенка можно лишь в случае отсутствия мест.

«В этом случае необходимо направлять родителей в районные отделы образования, где им помогут подобрать варианты близлежащих учреждений, имеющих еще возможность набора», — пояснила Кулакова.

Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая обратила внимание руководителей учреждений на то, что количество классов должно определяться строго в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года родители, желающие устроить своих детей в недавно построенную школу в Коминтерновском районе буквально ночевали рядом с учебных заведением. Тогда же родители детей, которым предстоит пойти в школу лишь в 2019 году, высказывали опасения, что ситуация с записью детей в школу будет только острее.