Опасный прецедент: о ситуации с долгами за газ в Чечне
Барнаул, 22 января, 2019, 14:08 — ИА Регнум. История с намерением списать задолженность населения Чечни за газ, образовавшуюся с 2007 по 2015 годы, которая, по уточнённым данным «дочки» Газпрома, составляет 9,3 млрд руб, подняла ещё одну важную проблему — неравномерность масштабов газификации в России, полагает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»).
Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обнародованную информацию об уточнённой сумме долга за газ жителей Чечни, он отметил:
«Решение о списании долгов жителям Чечни, принятое под предлогом снижения социальной напряженности в республике, эту самую напряженность в российском обществе, наоборот, повысило. Люди не могут понять, почему российская власть кому-то легко прощает огромные долги, одновременно выжимая последнее с большинства своих граждан. И Чечня — далеко не единственный пример.
До этого Россия списала многомиллиардные долги странам Африки. Но теперь создан очень опасный прецедент внутри страны. Ему могут последовать другие республики Северного Кавказа, которые и так не отличаются платежной дисциплиной. Да и среди жителей Чечни явно не прибавится добросовестных плательщиков — зачем платить, если долги все равно спишут? Что, в свою очередь, вызовет резкое неприятие у жителей остальных регионов страны, которым фактически придется заплатить за это. В конечном счете это станет серьезной миной под всю конструкцию нашего федеративного государства. Поскольку нарушает важный конституционный принцип равноправия субъектов РФ.
Нужно понимать, что чеченская история подняла еще одну важную проблему. А именно неравномерность масштабов газификации в стране. Почему в Чечне такие большие долги? Да потому что там газифицировано 98% домов. А вот в Сибири, которая этот газ добывает — только треть. В Алтайском крае процент газификации еще ниже — в районе 15%. И этот процесс откровенно буксует: стоимость подключения слишком велика для наших небогатых жителей. Так что у нас нет проблемы долгов населения за газ. Нет газа — нет долгов. Ну, или почти нет.
Так, на 1 июня 2017 года просроченная задолженность потребителей природного газа в Алтайском крае составляла около 500 млн рублей. При этом львиная доля — долги муниципальных организаций. Частные домовладения должны были около 65 млн рублей. Копейки по сравнению с долгами жителей Чечни».
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Грозном удовлетворил требования прокуратуры о списании ввиду истечения срока давности дебиторской задолженности населения за газ, поскольку предъявление требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и протестные выступления».
Позднее министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров заявил, что у Чечни прав не больше, чем у других регионов России, однако в сфере газификации есть своя специфика. По мнению чиновника, вплоть до окончания боевых действий Чечня не пользовалась «голубым топливом», поэтому местные жители не должны оплачивать задолженность, образовавшуюся именно в этот период.
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У Газпрома на этот счёт другое мнение. Принятое судом решение о списании долгов жителей Чечни за газ противоречит действующим правовым нормам, заявил зампред правления Газпрома ВалерийГолубев. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте «Газпром межрегионгаз» (дочки «Газпрома»), размер задолженности населения Чеченской республики с 2007 по 2015 год составлял 9,3 млрд рублей (эта сумма, которую суд постановил списать как невозвратный долг), а с 2015 по 2018 год задолженность увеличилась до 13,2 млрд руб. Общий долг населения Чечни за газ перед Газпромом на 1 декабря 2018 года составляет 13,2 млрд рублей.