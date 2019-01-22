Калуга, 22 января, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Калужский турбинный завод повышает эффективность производства. Как сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, с начала года завод стал участником национального проекта, реализуемого совместно с экспертами Федерального центра компетенций.

Oaoktz.ru На заседании инициативной группы

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Так, в его рамках создаётся участок-образец. Достигнутые на нём результаты будут транслироваться на другие производственные подразделения завода. Эксперимент решено было поставить на потоке изготовления паровой турбины типа Р-12. Изменения затронули все границы производственного процесса: от склада входящих материалов до конечной отгрузки изделия заказчику. В проект вовлечены все подразделения КТЗ — от цеха по производству литья до цеха испытаний.

На выбранном участке сотрудники предприятия совместно с экспертами ФЦК будут оптимизировать текущий производственный процесс: проводить картирование потока; выявлять проблемные места и находить решения по их устранению; проводить хронометраж и внедрять улучшения.

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«Участие в проекте по повышению производительности труда — очередная возможность для наших сотрудников получить практический опыт и знания, которыми они смогут поделиться с коллегами», — рассказывает генеральный директор КТЗ Юрий Мамин.

Он отметил, что в результате этого будут совершенствоваться производственные процессы завода, что позволит повысить уровень качества продукции и сократить сроки поставки изделий.

ОАО «Калужский турбинный завод» — крупнейшее в России и на территории СНГ предприятие по разработке и производству паровых турбин, турбоприводов и блочных турбогенераторов малой и средней мощности для энергетических объектов различных отраслей промышленности. За более чем 70-летнюю историю заказчикам поставлено более 3 тыс. единиц энергетического оборудования, около 50% — в Россию, остальные — в 42 страны дальнего и ближнего зарубежья.