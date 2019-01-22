Барнаул, 22 января, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Исследования направленной эволюции, подобные тем, что проводит китайский исследователь Хэ Цзянькуй, несмотря на справедливые доводы о неэтичности и вероятных чудовищных последствиях, очень перспективны и имеют огромную важность для медицины, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что рождение генетически модифицированных детей официально подтверждено китайскими властями, он в частности, пояснил:

ДНК

«Заявление Хэ Цзянькуя произвело эффект разорвавшейся бомбы, так как до сих пор фактов рождения генно-модифицированных детей не было. Исследования в области генной инженерии проводятся в различных странах, но при этом везде законодательство запрещает такое «конструирование» детей. Таким образом исследовательский процесс до сих пор всегда заканчивался на этапе эмбриона.

Эти ограничения обусловлены прежде всего невозможностью с полной достоверностью оценить все возможные последствия вмешательства на генотип человека, которые могут казаться весьма многообещающими, а в итоге приводить к непредсказуемым результатам. До сих пор отсутствуют научно обоснованные данные о целесообразности использования методов воздействия на геном человека. Научными кругами и общественностью такие действия расцениваются как эксперимент, ошибка в котором чревата чудовищными последствиями.

Конечно, самовольные и вдобавок незаконные научные исследования китайского ученого нуждаются в осуждении и, кроме того, они противоречат современным этическим нормам. Сам по себе факт рождения генно-модифицированных детей между тем не является каким-то прорывом, поскольку все технологии давно уже известны и их появлению препятствовали только законодательно установленные запреты.

Теперь же на свет появились дети, которые станут членами нашего общества, а заодно и объектами исследования результатов поставленного Хэ Цзянькуем эксперимента. Однако в целом нужно признать, что исследования такого рода, то есть в области направленной эволюции, очень перспективны и имеют огромную важность в плане разработки методов лечения и профилактики ряда тяжелых заболеваний».

Напомним, о рождении в Китае двух девочек-близнецов с модифицированным генотипом стало известно в ноябре 2018 года. Сообщалось, что ученый Хэ Цзянькуй пытался таким образом привить новорожденным иммунитет к ВИЧ-инфекции. Однако предварительное расследование касательно «генно-модифицированных детей» показало, что этот исследователь незаконно проводил исследования во имя личной славы и выгоды.