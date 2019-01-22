Кемерово, 22 января, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В Москве арестован главный специалист отдела надзора в области пожарной безопасности управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС майор Денис Панасевич. После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове он предлагал усилить контроль за торговыми центрами и заявлял, что Госпожнадзор подготовил законопроект о расширении функций ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», Панасевича задержали через месяц после вынесения приговора его руководителю — 20 декабря 2018 года суд рассмотрел дело замначальника отдела Николая Полосина в особом порядке и признал его виновным в получении взятки в размере 1,8 млн рублей, приговорив к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 4,9 млн рублей. Как сообщается, Полосин полностью признал свою вину и ходатайствовал о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с прокурором. Именно тогда на допросах, как пишет издание, и прозвучала фамилия Панасевича, «который якобы также был задействован в коррупционных схемах».

Денису Панасевичу предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), он арестован по решению Хамовнического райсуда. В МЧС РФ от комментариев отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, который унес жизни 60 человек, произошёл 25 марта 2018 года. Фигурантами по уголовному делу в настоящее время проходят более десяти человек.