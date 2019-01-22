Ярославль, 22 января, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Почетный гражданин Ярославля, член общественной палаты Ярославской области Владимир Извеков удивлен намерением мэрии отменить денежные выплаты победителям конкурса «Человек труда — сила, надежда и доблесть Ярославля». Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Opyo.yarregion.ru Владимир Извеков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти вышли с таким предложением в муниципалитет. В бюджете нет денег. Премии составляли 2 и 4 тысячи рублей на одного победителя. Владимир Извеков стоял у истоков этого конкурса как директор Музея истории города Ярославля.

Пережили и более худшие времена и выжили. Нашли на чем сэкономить — на людях труда! Сэкономить эти жалкие крохи. Легче всего у кого-то отобрать и кому-то дать. Но это не выход. Это святая тема — человек труда. В этом конкурсе никогда не было руководителей, директоров предприятия — обычные люди. Кроме того, там всегда присутствовали не только люди от станка, но и люди культуры и педагоги, те кто занимается духовными ценностями. Я просто теряюсь от таких решений», — сказал корреспонденту ИА REGNUM почетный гражданин Ярославля Владимир Извеков.

По словам Извекова, музей истории города вел работу по увековечиванию памяти победителей конкурса: снимали фильмы, делали фотографии, проводили выставки. Сейчас сам музей решено отдать на уровень области. Выходит, что в качестве награды победителям останется только диплом.

Владимир Извеков сомневается, что в таком формате конкурс будет выполнять свою главную функцию — популяризацию человека труда.