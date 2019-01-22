Обнинск, Калужская область, 22 января, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Бывший заведующий Центром брахитерапии рака предстательной железы Обнинской клинической больница №8 ФМБА России Калужской области онколог Павел Свиридов, осужденный по 24 доказанным в суде эпизодам взяточничества, мошенничества в значительном и крупном размере, не согласен с приговором суда и считает его несправедливым. Как сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах Калужской области, по мнению следствия и прокуратуры, приговор суда в отношении Свиридова был чрезмерно мягок.

Gtrk-kaluga.ru Павел Свиридов в зале суда

В обвинительной речи прокурор просил суд назначить наказание врачу в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 30 млн рублей. Однако судья приговорил Свиридова к четырем годам лишения свободы условно со шарфом в размере пяти миллионов рублей. Через 3,5 года Свиридов может возобновить свою врачебную деятельность в государственных учреждениях здравоохранения.

По словам адвоката осужденного, получение денег от пациентов врач Свиридов признал, однако вину свою в преступных намерениях отрицает, так как, средств, выделяемых на онкологические операции, не хватало, и он был вынужден закупать некоторые препараты на средства пациентов.

«Он по-прежнему не считает себя виновным в совершении преступлений, по-прежнему считает обоснованной свою позицию о дофинансировании со стороны пациентов своего лечения, финансирования которого не хватало, начиная с 2015 года. В этой связи мы, конечно, не согласны с приговором суда, мы, конечно, еще изучим его в полном объеме, мы будем подавать апелляцию», — заявил ГТРК «Калуга» адвокат Эдуард Бурушко.

Как сообщало ИА REGNUM, следствием и судом было установлено, что в 2015—2016 годах врач Павел Свиридов получал от пациентов, страдающих онкологическим заболеванием, взятки в размере от 50 до 400 тысяч рублей за организацию лечения, проведение операции методом контактно-лучевой терапии с использованием йода 125-го и за содействие в выделении квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь. Между тем, многие пациенты не знали, что лечение в Центре брахитерапии рака предстательной железы Обнинской клинической больница №8 ФМБА России проводится за счёт бюджета. Заведующий Центром Свиридов сообщал пациентам и их родственникам, что деньги необходимы для приобретения недостающих материалов. Онколог сообщал больным людям о том, что цена квоты не соответствовала фактически проведенному лечению.

Следствием было установлено, что Свиридов оформлял лечение своих пациентов в два этапа, то есть на каждого пациента оформлялось две квоты. Проведенные в ходе расследования экспертизы показали, что с учётом двойного размера квоты на пациента, сумма которых составляла 490 тысяч рублей, установлен профицит квоты, то есть цена квоты была выше фактической стоимости лечения каждого пациента на десятки тысяч рублей. Между тем, другие медицинские учреждения России, использующие метод брахитерапии, не отказались от его использования ввиду сокращения квоты, смогли снизить затраты на лечение либо с 2016 года использовали отечественные микроисточники, стоимость которых примерно в два раза меньше микроисточников, используемых онкологом Свиридовым.