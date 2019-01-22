Пекин, 22 января, 2019, 13:07 — ИА Регнум.

Попытки вмешательства в генный код человека — следствие неискоренимого стремления человечества к саморазрушению, попыткам вмешиваться в изначальный замысел о человеке следует противостоять, и очень важно, что власти Китая заняли именно такую позицию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 января, комментируя сообщения о рождении в Китае генетически модифицированных детей.

Гены

Как сообщалось ранее, власти Китая официально подтвердили рождение генетически модифицированных близнецов с пожизненным иммунитетом к ВИЧ. При этом агентство «Синьхуа» в своем заявлении осудило автора эксперимента, отметив, что ученый хотел добиться «личной славы». В свою очередь власти страны также осудили проведение эксперимента и пообещали провести расследование.

«Сообщение из Китая о новых попытках вмешательства в генный код человека стало для меня ещё одним подтверждением неискоренимого стремления человечества к саморазрушению.

Движение в этом направлении началось очень давно, когда познавательный и нравственный векторы развития у человека разделились. Для кого-то это событие символизирует Грехопадение. Для кого-то — первое убийство не ради пищи, а просто для того, чтобы «посмотреть, что там внутри». Но с тех пор стремление к знаниям далеко опередило его нравственные ограничители. В XX веке это движение ускорилось многократно и продолжает ускоряться.

Кто-то — например, в данном случае — скажет, что эти исследования проводятся, чтобы «дети были здоровыми», из благих намерений. Кто-то считает, что имеет право вмешиваться во врождённое разделение людей на мужчин и женщин — и тоже из «благих» побуждений, ради «большей свободы в самореализации». Куда такими намерениями выстлана дорога, мы знаем.

Смириться с этим? Нет, конечно. Поэтому не только государственные органы, но и все ответственные граждане во всех странах должны противодействовать попыткам вмешиваться в изначальный замысел о человеке — будь то Божий замысел или замысел природы. Очень важно, что именно такую позицию занимают власти Китая — сегодняшнего мирового лидера. Её надо приветствовать и поддержать», — отметил Михаил Демурин.