Улан-Удэ, 22 января, 2019, 13:03 — ИА Регнум. В детскую поликлинику №6 города Улан-Удэ (Бурятия) поступили современные аппараты для офтальмологического и отоларингологического кабинетов. Как сообщили ИА REGNUM 22 января в республиканском правительстве, на приобретение оборудования из федерального бюджета выделили более 38 млн рублей.

Egov-buryatia.ru Современное оборудование в детской поликлинике №6 города Улан-Удэ

Эти аппараты — высокоточные. Они дают возможность быстрее проводить детям сложные обследования. Для офтальмологического кабинета приобрели педиатрический авторефрактометр, цифровую комбинированную ретинальную камеру для фотографирования глазного дна, офтальмологический тонометр.

По словам врача-офтальмолога Аюны Степановой, преимущество нового оборудования заключается в том, что помимо более точного обследования оно также делает снимки:

«То есть, сфотографировав глазное дно пациента и проведя соответствующее обследование, в онлайн-режиме врач сможет проконсультироваться со специалистами из федеральных клиник».

В отоларингологическом кабинете появился назо-фаринго-ларингоскоп. Он предназначен для операций по удалению инородных тел из органов дыхания, остановке кровотечений и терапии опухолей гортани. Также приобретён ультразвуковой диагностический аппарат стоимостью почти 10 млн рублей, который поможет улучшить качество визуализации при проведении технически сложных обследований.

Для отделения функциональной диагностики закупили 12-канальный электрокардиограф. С его помощью одно исследование займёт максимум пять минут.

Как уточнили в республиканском правительстве, оснащение детской поликлиники №6 проводится в целях исполнения майских указов президента РФ, в рамках федеральной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что медицинские учреждения необходимо оснащать современным оборудованием.

«Хочется, чтобы наши дети вообще не болели, но если вдруг такое случилось, необходимо, чтобы они получали самую квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях», — сказал он на открытии нового хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы.

Власти Бурятии обещают, что в рамках реализации ФЦП новое оборудование также появится в городских поликлиниках №№ 1, 2 и 4.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2018 года в Улан-Удэ открылся хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы. Его общая стоимость составила почти 2 млрд рублей.

А в сентябре прошлого года в Улан-Удэ открыли новый семиэтажный перинатальный центр на 120 мест.

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