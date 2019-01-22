Симферополь, 22 января, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Крым поможет наладить поставки товаров из Донецкой и Луганской народных республик в Сирию. Об этом 22 января журналистам сообщил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вагон с углем

«Учитывая наши контакты с Сирией, есть ряд направлений, по которым возможна транспортировка товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Мы готовы оказывать транзитную функцию в рамках этого сотрудничества», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января делегация Донецкой и Луганской народных республик подписали с властями Крыма межпарламентское соглашение о сотрудничестве. После руководитель ДНР Денис Пушилин заявил о готовности республики обеспечивать полуостров строительными материалами и углём.

Об этом: Республики Донбасса подписали с Крымом соглашение