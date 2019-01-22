Москва, 22 января, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Внешний долг России снизился за 2018 год на 12,4% и составил $453,7 млрд. Интересна структура сокращения долга, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Государственные органы уменьшили задолженность на 20,8%, Центробанк — на 16,6%, банки — на 17,5%, прочие секторы — на 9,4%. При этом в абсолютном значении больше всего было погашено именно «прочими секторами». Их долг составляет сейчас $312,3 млрд. Он уменьшился за год на $32,3 млрд, тогда как долг госорганов — на $11,5 млрд.

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По его мнению, снижение задолженности имеет и позитив, и негатив. Происходит оно во многом из-за того, что иностранные инвесторы ограничивают свои вложения в российские долговые активы — облигации, депозиты, кредитование компаний и пр. в условиях действующих санкций и угрозе новых. Поэтому предыдущие долги погашаются, а новые предоставляются в меньших объёмах. Так, новый российский долг сократился в 2018 г. на 19,7%, то есть на больший процент, чем задолженность в целом.

«Таким образом, сокращение внешних заимствований — во многом вынужденное. Для многих компаний, как раз и входящих в «прочие сектора», болезненно снижение возможности получать дешёвые и длинные иностранные кредиты. Они замещаются менее выгодными внутренними или не замещаются совсем, что приводит к ограничениям в развитии», — пояснил эксперт.

В то же время позитивен сам факт того, что Россия имеет возможность сокращать зависимость от внешних займов. Это связано во многом с благоприятной конъюнктурой сырьевых цен в 2018 году. Большие поступления валюты от продажи нефти и газа на экспорт по высоким ценам приводили к тому, что доходы бюджета впервые за несколько лет превысили расходы, дали возможность погашать больше внешних долгов. Это в свою очередь делает более устойчивой экономику, российскую валюту, снижает выплаты страны по процентам.

«Существование иностранных заимствований — нормальное явление для всех стран, нет задачи полностью погасить его. Но при этом Россия выделяется среди большинства стран с низким уровнем внешнего долга по отношению к ВВП, к бюджету. Так что происходит всё по русской поговорке: «нет худа без добра», — полагает Гойхман.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, внешний долг России за 2018 год уменьшился на $64,4 млрд, или на 12,4%. По состоянию на 1 января 2019 года внешний долг страны, по предварительной оценке регулятора, составил $453,7 млрд.

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