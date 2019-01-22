Копенгаген, 22 января, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Международная группа учёных пришла к выводу, что в Гренландии лёд тает быстрее, чем считалось ранее. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Растаявшие ледники

По данным учёных, с 2003 года скорость его таяния увеличилась в четыре раза. Кроме того, с 2002 по 2016 год Гренландия теряла в среднем по 280 млрд тонн льда в год.

Отмечается, что ледяной щит уменьшался не только из-за того, что от него откалывались ледники, но и из-за таяния.

Авторы связывают это с Североатлантическим колебанием, которое представляет собой естественный феномен перераспределения атмосферных масс между Арктикой и субтропической Атлантикой. Из-за этого в западную часть Гренландии приходит тёплый воздух, приводящий к таянию льдов.

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