Киев, 22 января, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Не более трех лет пройдет до того, как жители Украины ощутят на себе позитивные «плоды реформ». Такое заявление сделал украинский президент Петр Порошенко 22 января по случаю Дня соборности Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Все будет хорошо, но не всем

Украинский лидер заверил, что худшие для страны времена остались позади. В течение одного-двух, максимум трех лет возобновление экономического роста приведет к повышению уровня жизни.

Плоды реформ станут, наконец, ощутимы для большинства населения. Украина выбрала для себя европейский путь развития с высоким уровнем жизни, ряд соответствующих реформ уже проведен, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украине осталось четыре шага до обретения энергетической независимости.

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