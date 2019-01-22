Пекин, 22 января, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Канадский актёр Райан Рейнольдс рассказ о будущем кинофраншизы «Дэдпул». По словам актёра на премьере «Дэдпул 2» в Пекине, работа над триквелом уже активно ведётся, передаёт Variety.

Дедпул

Актёр рассказал о том, что при разработке триквела вся съёмочная команда будет «смотреть в совершенно другом направлении», а значит, фанатов ожидает картина, не похожая на предыдущие фильмы Рейнольдса. Однако подробности съёмочного процесса и дата премьеры пока не разглашаются.

Также одним из ближайших фильмов о Дэдпуле должна была стать супергеройская картина «Сила Икс». Но эксперты считают, что съёмки этого проекта могут не состояться из-за слияния компаний Disney и Fox.

Напомним, что ранее издательство «Комильфо» отказалось публиковать один из комиксов о Дэдпуле. Сообщалось, что эксперт Роспотребнадзора нашёл в эпизоде борьбы Дэдпула и персонажа-неонациста Барона Земо «пропаганду нацизма». Однако позднее представители Роспотребнадзора опровергли эту информацию на своём официальном сайте. В заявлении отмечалось, что надзорное ведомство «не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацистской символики».