Киев, 22 января, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Закон об изменении юрисдикции религиозных общин, из-за которого Украинская православная церковь (УПЦ) может потерять свои храмы, в ближайшие дни подпишет украинский президент Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Он заявил о силе единства, которую показало создание раскольнической Православной церкви Украины. На днях будет подписан закон, гарантирующий «исключительно мирные и добровольные переходы приходов» в рамках определенной законом процедуры, сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января закон об изменении юрисдикции религиозных общин был принят украинским парламентом, а позже — подписан спикером Верховной рады Андреем Парубием. В УПЦ заявляли, что этот закон направлен против канонической церкви, а его принятие — попытка переключить внимание жителей Украины незадолго до выборов.

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