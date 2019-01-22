Санкт-Петербург, 22 января, 2019, 12:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге побит печальный рекорд по количеству ДТП за одни сутки. Это произошло в понедельник, 21 января, несмотря на то, что никаких аномалий не было, если не считать таковой мороз примерно в — 19 градусов.

Неочищенная набережная реки Мойки

Предыдущий наиболее высокий показатель аварийности продержался всего четыре дня, с 17 января 2019 года, когда в городе наблюдался сильный снегопад и 10-балльные пробки.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 21 января в городе зафиксировано 624 ДТП. К счастью, почти все они были незначительными — за сутки в трех дорожных авариях пострадали всего три человека.

Для сравнения: 17 января в Петербурге произошло 577 ДТП, в которых пострадали 13 человек, погибших не было.

В Ленинградской области, где на дорогах скорости выше, статистика такая: за прошедшие сутки, 21 января, произошло 84 ДТП, в четырех из них пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Погибших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, жители и водители Петербурга продолжают жаловаться на плохую уборку дорог, особенно в спальных районах города.

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