Москва, 22 января, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Ограничение доступа к 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, снято Роскомнадзором. Об этом сообщает 22 января пресс-служба ведомства.

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IP-адреса разблокированы, так как специалисты Роскомнадзора установили: эти подсети долгое время не используются для обеспечения работы мессенджера Telegram.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России с апреля 2018 года в соответствии с решением суда. Поводом стал отказ компании передать ФСБ ключи шифрования. Под ограничение попали ресурсы, посредством которых Telegram обходил блокировку.

21 января Роскомнадзор возобновил блокировку Telegram. В реестр было добавлено несколько тысяч новых IP-адресов.