Симферополь, 22 января, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Семья погибшего в Симферополе замначальника «Центрального» отдела полиции Эмадина Исмаилова не согласна с квалификацией дела — доведение до самоубийства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила жена погибшего Яна Фарыняк. По её словам, во время доследственной проверки и предварительного расследования не были добыты доказательства того, что её мужу угрожали, жестко обращались или систематически унижали.

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«Решение о возбуждении уголовного дела по этой статье было необоснованно принято до окончания судебных экспертиз, в том числе до составления заключения судебно-медицинского эксперта. Перед похоронами я осматривала его тело: мой муж, будучи правшой, имея боязнь крови, не мог причинить себе сам такие телесные повреждения. В том числе резаную рану на шее от правого и практически до левого уха, которая говорит о том, что рана была нанесена либо его левой рукой, либо другим лицом. Я предполагаю, что рана нанесена не мужем, потому что его левая рука была разрублена до кости в области локтевого изгиба. Мой муж был правшой, и он не мог нанести себе такие травмы», — сообщила Яна Фарыняк.

Она также отметила, что костяшки пальцев правой руки были сбиты, что указывает на то, что Эмадин Исмаилов с кем-то дрался.

«Нос сломан, нижняя губа разбита об зубы и вся в запекшейся крови, кровоподтёк под правым глазом, ссадины, следы от возможных ожогов шокера. Я видела своего мужа перед выходом из дома в день смерти, никаких вышеуказанных повреждений на его теле не имелось. Он был верующим человеком и имел чёткое убеждение в том, что самоубийство является тяжким грехом. Всё это, по мнению любого здравомыслящего человека, опровергает версию следствия о самоубийстве», — подчеркнула вдова.

По её мнению, следователь, ведущий это дело, необоснованно и незаконно не предоставляет для ознакомления ей и её адвокату протокол осмотра места происшествия и фотографии места, где был обнаружен мертвым её муж.

«У меня сложилось стойкое убеждение того, что следователь создаёт видимость работы и расследует обстоятельства не совершённого убийства, а якобы совершенного самоубийства для того, чтоб в последующем, не установив виновное лицо, прекратить дело и при этом не портить статистику нераскрытых убийств», — добавила Яна Фарыняк.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 года в Симферополе в собственном автомобиле был найден мёртвым заместитель начальника отдела полиции № 3 «Центральный» Эмадин Исмаилов, который незадолго до этого перевёлся в отдел из Аппарата городского управления. Позже его жена обратилась в прокуратуру и Следком Крыма по делу её мужа с жалобой «на незаконное бездействие и решения при доследственной проверке и предварительном следствии».