Москва, 22 января, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, изменяющий правила отзыва лицензий у банков со стороны Центробанка РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Правительство предлагает установить конкретную сумму задолженности перед кредиторами, превысив которую банк автоматически теряет лицензию. Сегодня Центробанк обязан отозвать лицензию у банка, если его суммарная и непогашенная задолженность перед кредиторами превышает 1000-кратный размер минимального размера оплаты труда (МРОТ). Учитывая, что размер МРОТ ежегодно пересматривается, правила отзыва лицензии также меняются.

Правительство предлагает отвязать вопрос отзыва лицензии у банка от размера МРОТ. Вместо этого авторы законопроекта предлагают установить, что ЦБ обязан отозвать лицензию банка, суммарная и непогашенная задолженность перед кредиторами которого составляет более 100 тыс. рублей.