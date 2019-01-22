Джакарта, 22 января, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири заявил, что филиал американской компании, производящей спортивную одежду и обувь, Nike Indonesia, который существует уже 30 лет, внес позитивный вклад в развитие экономики страны, сообщает Antaranews.

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По словам министра, на 13 заводах Nike в Индонезии работает около 200 тыс. индонезийцев.

«Nike обеспечивает почти 1% национального экспорта. Это очень значимо и достойно признательности», — отметил Ханиф Дакири.

Ханиф Дакири добавил, что в настоящее время условия по ведению бизнеса в Индонезии улучшаются. Уровень конкурентоспособности страны увеличивается, а безработица снижается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр трудовых ресурсов Индонезии Ханиф Дакири заявил, что Индонезия должна продолжать повышать конкурентоспособность, которая может стать основной движущей силой экономического роста государств в Юго-Восточной Азии.

Подробности: Конкурентоспособность Индонезии улучшается — министр