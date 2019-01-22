Москва, 22 января, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Россия не будет исполнять резолюции ПАСЕ, в частности, резолюцию, предложенную Украиной, по происшествию в Азовском море. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

NASA Азовское море

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала предложение провести в рамках зимней сессии срочную дискуссию по ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива.

«Это оголтелая, абсолютно наглая антироссийская риторика, которая привезена из Украины. В отсутствие России принимались, принимаются и будут приниматься антироссийские резолюции с самой жесткой риторикой. Нам предлагается исполнять эти резолюции? Но мы не будем этого делать!» — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Мнение просвещенной Европы не имеет смысла, говорит парламентарий.

«Нам предлагается принимать во внимание мнение просвещенной Европы? Но я считаю, что в этом нет никакого практического смысла, конечно, если не считать сохранение командировок для целого ряда наших чиновников, которые участвуют в исполнении и реализации разных советов европейских конвенций. Это очень важная работа, безусловно. Но она не стоит чести и достоинства страны!» — заключил Толстой.

Ситуацию в Азовском море и Керченском проливе в срочном порядке будут обсуждать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Дискуссия состоится 24 января, заявил глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.

Отметим, что резолюции ПАСЕ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер.

Российская делегация не принимает участие в январской сессии ПАСЕ и не намерена участвовать в течение всего 2019 года — до тех пор, пока не будет внесены изменения в Регламент Ассамблеи, касающиеся прав национальных делегаций.