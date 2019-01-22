Екатеринбург, 22 января, 2019, 11:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 14 по 20 января зарегистрировано 17,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что превышает уровень эпидемиологического порога на 90%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Всего по региону за прошедшую неделю зарегистрировано 37,5 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВ, что превышает эпидпорог по совокупному населению региона на 16%. Также в Свердловской области из-за заболеваемости гриппом закрыты 59 групп в 56 детских садах и 33 класса в 19 школах, при этом полностью образовательный процесс приостановлен в шести детских садах и дошкольных учреждениях и в четырёх школах.

Выросла и заболеваемость пневмонией. С 14 по 20 января в Свердловской области было зарегистрировано 1088 случаев, что на 45% выше среднемноголетнего уровня и на 62% выше аналогичного периода 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нескольких многоквартирных домах Екатеринбурга был объявлен карантин в связи с выявленными случаями заболевания корью. Так 11 января с подозрением на опасное инфекционное заболевание был госпитализирован ребёнок проживающий по улице Совхозная в микрорайоне Эльмаш, при этом в самом доме прошли профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции. Затем было выявлено два случая заболевания корью в микрорайоне Академический, в котором также медики провели профилактику среди жителей двух домов по улице Павла Шаманова.