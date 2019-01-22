Калуга, 22 января, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Калуге тракторист украл с территории автозаправки 100 литров дизельного топлива. Как сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД России по городу Калуге, по версии правоохранителей, на автозаправку за дизельным топливом для транспортных средств предприятия подъехал мужчина на тракторе, принадлежащем организации.

40.мвд.рф На АЗС

Вначале тракторист обратился к заправщику с просьбой заполнить бочку соляркой в количестве 200 литров и направился к кассе, где оплатил за дизельное топливо. В момент, когда емкость заполнялась горючим, тракторист сказал работнику заправки, что нужно дозаправить ещё 100 литров, после чего сделал вид, что пошел оплачивать топливо. На самом деле, постояв у кассы некоторое время, вернулся. Воспользовавшись тем, что заправщик отлучился, мужчина сел за руль трактора и уехал.

После того, как был выявлен факт хищения дизельного топлива, представители автозаправочной станции обратились в правоохранительные органы. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий стражи порядка задержали мужчину, причастного к совершению противоправного деяния. Им оказался местный житель 1967 года рождения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». На период следствия подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и отрабатывают подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

Напомним, в настоящее время, в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты по дизельному топливу Калужская область занимает первое место среди субъектов Центрального федерального округа. Его стоимость на автозаправках региона составляет 44,47 рубля за один литр.