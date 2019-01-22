Саратов, 22 января, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Саратовские ученые создали автономное устройство для мгновенной проверки на алкоголь и наркотики, а также самостоятельной проверки зрения. Устройство не требует специальных навыков и может быть востребовано широким кругом специалистов, сообщают «Известия».

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Прибор работает по принципу определения реакции зрачка на световое излучение с определенными длинами волн. Им соответствуют три основных цвета, воспринимаемых человеком: красный, синий и зеленый. Аппарат регистрирует реакцию и передает ее по USB-кабелю на компьютер, где специальная программа расшифровывает полученные данные. При наличии патологии она будет зависеть от цвета, который демонстрируется.

Анализ процессов, происходящих с органами зрения, может указывать не только на офтальмологические проблемы. По зрачковой реакции прибор умеет определять различные интоксикации, в том числе наличие опьянения от алкоголя и наркотиков.

Изобретение саратовских ученых уже успешно прошло испытания и готовится к продаже на рынке. В дальнейшем разработчики собираются создать нейросети, способные обрабатывать получаемую медицинскую информацию. Системы искусственного интеллекта будут учиться делать предварительные заключения о состоянии пациентов.

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