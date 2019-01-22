Калуга, 22 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении в составе организованной группы 74 эпизодов мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ), утверждено первым заместителем прокурора Калужской области. Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственной частью следственного управления УМВД России по Калужской области. Об этом сообщила 22 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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По ее словам, двое жителей Республики Крым, являющиеся членами правления КПК «Народные Финансы», и жительница города Калуги, работающая менеджером в данном Кооперативе, в период с 01.04.2016 по 29.08.2017 действовали от имени Кооператива.

По версии следствия, подозреваемые, из корыстных побуждений, под предлогом участия граждан в деятельности Кооператива в качестве его членов и привлечения личных сбережений, под обещание их полного возврата и уплаты процентов за пользование ими, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о деятельности КПК «Народные Финансы», похитили финансовые средства в общей сумме более 22 млн рублей, принадлежащие 74 жителям Калужской области.

В ближайшее время в суд для рассмотрения по существу будет передано уголовное дело. Санкция ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом.

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