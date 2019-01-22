Анкара, 22 января, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Турция планирует начать международное расследование по делу об убийстве оппозиционного официальному Эр-Рияду журналиста Джамаля Хашогги, заявил 22 января глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По словам дипломата, ряд стран Запада пытается принизить значимость произошедшего. Сама же Анкара готова сделать подготовительные шаги уже в ближайшее время.

«Ряд западных стран пытается покрыть это дело. Я знаю, почему. Мы знаем и видим, какого рода соглашения подписываются», — подчеркнул дипломат. — Мы видим, как те, кто говорит о свободе слова, покрывают это [убийство журналиста], увидев деньги».

«Мы тем не менее пойдем до конца», — добавил Чавушоглу, отметив, что «необходимые шаги» будут сделаны в ближайшее время.

Напомним, оппозиционный наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману журналист Джамаль Хашогги пропал без вести после посещения консульства королевства в турецком Стамбуле 2 октября 2018 года. Первой его исчезновение заметила невеста Хашогги, затем дать объяснение пропаже известного журналиста потребовали и власти Турции. Как впоследствии признал официальный Эр-Рияд, Хашогги был убит группой сотрудников спецслужб королевства, которые, как утверждалось, действовали по собственной инициативе.

Первоначально западные официальные лица и СМИ занимали критическую позицию в отношении Эр-Рияда, в том числе указывая на возможность введения санкций против королевства. Тем не менее по прошествии нескольких месяцев никаких карательных мер в отношении Эр-Рияда принято не было.

Необходимо также отметить, что после своего избрания на пост президента США Дональд Трамп в рамках своего визита в Саудовскую Аравию подписал соглашение на поставки оружия стоимостью в $110 млрд.