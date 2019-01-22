Москва, 22 января, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Первоначальный вариант документа подразумевал введение отдельных счетов для зачисления социальных выплат. Под ними понимаются льготные выплаты, пособия и компенсации, а также средства материнского капитала. Предполагалось, что на такие счета будет запрещено обращать взыскание или накладывать в их отношении арест, даже если граждан числится должником.

Между тем ко второму чтении профильный комитет доработал законопроект вместе с участием банковского и экспертного сообщества. Так, в частности, авторы инициативы отказались от идеи отдельных счетов для социальных выплат, чтобы не обременять работу банков и работодателей распределением средств. Вместо этого новая редакция законопроекта предполагает, что при перечислении средств социального характера, организация должна будет указать их специфику и отметить, что взыскивать такие средства запрещено. Порядок перевода средств социального характера установит Центробанк РФ.

Кроме того, ко второму чтению депутаты также прописали, что запрещать взыскивать средства будет запрещено не только банкам и судебным приставам, но и любым другим кредитным организациям, обслуживающим счета с задолженностями. Помимо этого, если закон будет принят, то взыскивать также будет запрещено средства, которые получат пострадавшие в ЧС граждане.

Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект позволит исключить ситуации, когда судебные приставы блокировали счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от ЧС и другими соцвыплатами.

«Запрет на исполнительное взыскание с выплат социального характера и ранее существовал в законодательстве. Но механизм был не совершенен — приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают», — отметил Володин.

По его словам, нововведение установит новый четкий механизм, при котором каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе.

«Принятия закона ждут люди. Он позволит защитить граждан. Эта инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта. Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь, Центробанка РФ, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно», — подчеркнул Володин.