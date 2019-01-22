Санкт-Петербург, 22 января, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Пожарные сумели локализовать огонь в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, д. 50, в Центральном районе города.

78.mchs.gov.ru Пожар в Арбитражном суде Петербурга

Локализация пожара произошла в 10:16 мск, открытое горение ликвидировано. Ранг пожара снижен до №1. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В связи с пожаром работа Арбитражного суда полностью приостановлена. Судебные заседания сегодня, 22 января, проводиться не будут, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. О возобновлении работы арбитража будет объявлено позднее.

Напомним, тревожный сигнал о пожаре поступил 22 января в 09:35. В шестиэтажном здании, на пятом этаже, в комнате и коридоре происходило горение обстановки на общей площади 12 кв. метров. Из здания было эвакуировано 100 человек.

К ликвидации пожара привлечено 19 единиц техники и 62 человека личного состава оперативных служб города.