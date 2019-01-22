Оренбург, 22 января, 2019, 11:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области молодые семьи испытывают проблемы в получении жилищных сертификатов по программе «Молодая семья». По данным Счётной палаты РФ, за 2015−2017 годы поддержку получили не более 2,5% участников целевой программы. Типовые проблемные точки реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Счётная палата РФ назвала на примере двух российских регионов — Оренбуржья и Курганской области.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Ревизоры отметили, что регионам приходится использовать средства региональных и местных бюджетов на оплату выданных, но не оплаченных свидетельств, чтобы не допустить роста социальной напряженности.

Стоит отметить, что в Оренбургской области очередь молодых семей на улучшение жилищных условий становится с каждым годом все короче. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте молодёжной политики Оренбуржья, на начало 2017 года в очереди состояло 26 216 молодых семей, в 2018 году — 24 403, а на 1 января 2019 года — 22 595. В 2017 году жильё получили 570 молодых семей на 437,3 млн рублей (за счёт бюджетов всех уровней), в 2018 году — 526 семей на 377,9 млн рублей.

Чиновники отметили, что объём финансирования стал меньше за счёт сокращения федеральных поступлений. Сумму неосвоенных средств назвать затруднились, подчеркнув, что остатки незначительны, и на покупку жилья их явно не хватило бы.

В департаменте также отметили, что не ведётся отдельной статистики по срокам ожидания жилья молодыми семьями. Особо обратили внимание, что приоритет отдаётся многодетным семьям.

Сами молодые семьи, вставшие на учёт на улучшение жилищных условий, признаются, что приходится ждать сертификата по 10−11 лет. И такое долгое ожидание не гарантирует положительный результат, поскольку с течением времени участники программы становятся старше и при достижении 36 лет оказываются за бортом программы.

Проблему первенства такой категории семей, как многодетные, отметили и федеральные ревизоры. Возникают ситуации, когда молодые семьи, признанные участниками подпрограммы в более поздние сроки, имеют преимущество на получение социальной выплаты перед семьями той же категории, которые стали на учёт раньше. Так как многодетные семьи получают социальные выплаты в приоритетном порядке, семьи без детей, с одним и двумя детьми зачастую не успевают воспользоваться правом на получение социальной выплаты для улучшения своих жилищных условий.

Так как возраст участников подпрограммы не должен превышать 35 лет, из программы выбывают семьи, которые в течение длительного периода времени не сумели реализовать свое право на получение социальной выплаты, сообщила в своём отчёте Счётная палата РФ.

В связи с этим финорган дал рекомендацию правительству России о внесении изменения в Правила предоставления социальных выплат для исключения ситуации, когда семьи-участники подпрограммы на господдержку оказываются в неравных условиях.

Счётная палата после проверки сделала вывод, что пока не решены задачи по поддержке приобретения и строительства жилья молодыми семьями и есть риски, что стратегических целей достичь не удастся. В связи с этим аудиторы полагают, что пришло время пересматривать систему критериев оценки эффективности.