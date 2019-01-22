Москва, 22 января, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В России за неделю (9−16 января) численность безработных граждан снизилась на 3,4% и составила 670 тыс. 600 человек. Годом ранее их число составляло 747 тыс. человек, сообщили в Минтруда РФ

Бен Шан. Безработные. 1938

Снижение числа безработных на неделю отмечено в 83 субъектах РФ. Выросло количество безработных в Пензенской области и Чечне.

По данным на 1 января 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9%. В органах занятости насчитывается 1,4 млн единиц свободных вакансий.

Читайте также: Число безработных в России за год сократилось почти на 10%

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роструда, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в декабре 2018 года увеличилась на 4,9%.

Подробнее: Число безработных в России в декабре выросло почти на 5%