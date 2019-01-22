Ярославль, 22 января, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев направил прокурору Ярославской области Дмитрию Попову обращение с просьбой выйти с иском в суд о списании долгов за газ жителей Ярославской области. Об этом депутат сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Воробьев указывает на пример прокуратуры Чечни, которая выступила с таким иском и выиграла его.

«Информирую, что долги за газ жителей Ярославской области в разы меньше, чем в Чеченской республике, и составляют порядка 100 млн рублей», — говорит в письме депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

Автор обращения указывает, что субъекты РФ являются равноправными и что возможно в Чечне, возможно и в Ярославской области. Также он упоминает, что с аналогичной просьбой в прокуратуру уже обратились депутаты Башкирии, Чувашии и Смоленской области.

Реакция прокуратуры пока неизвестна. Между тем в Ярославской области более острой является проблема долгов за газ не населения (которое в целом платит исправно), а предприятий жилищно-коммунального комплекса, подконтрольных областным и местным властям. Долг таких предприятий составляет 2,9 млрд рублей.