Калуга, 22 января, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Большое количество жалоб жителей на протекающие от неочищенной наледи кровли домов, а также на угрожающие пешеходам сосульки, снежную кашу во дворах и пренебрежение управляющих компаний к жалобам жильцов было зафиксировано в Калуге с начала 2019 года. Call-центр Государственной жилищной инспекции области принял от калужан около 1700 обращений, и если в прежние годы 90% обращений от калужан практически решались в первые сутки, то сейчас почти все они практически не решаемы и лишь фиксируются чиновниками, оставаясь на контроле. Многие УК просто фальсифицируют данные по уборке территории от снежных заносов, занимаясь бумажными отписками. Об этом шёл разговор 21 января, в рамках заседания правительства Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На заседании областного правительства.

Как отмечалось на заседании, в настоящее время в Калуге работает 69 управляющих компаний. Между тем, большинство из них со своими обязанностями справляются плохо. По мнению калужского градоначальника Дмитрия Разумовского, городу сегодня нужно максимум 25 управляющих компаний, в связи с чем он предложил ввести мораторий на выдачу лицензий управляющим организациям.

Губернатор Анатолий Артамонов согласился с мнением главы областного центра и поручил Государственной жилищной инспекции области в два раза сократить количество управляющих компаний в Калуге ‑ и это при том, что на данный момент в городе уже лишились лицензии 32 управляющих организации.

«Захотите придраться, всегда придеретесь. Лишайте лицензий и по итогам года — доложите», — сказал Анатолий Артамонов.

Обильные снегопады не позволяют расслабиться и обнинским коммунальщикам, сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. По словам начальника управления городского хозяйства Обнинска Анны Ереминой, продолжается контроль управляющих организаций в части уборки территорий, прилегающих к многоквартирным домам. Было обследовано около 150 территорий, из них 29 оказались в неудовлетворительном состоянии.

«Поскольку некоторые управляющие организации привлекаются к административной ответственности повторно, то предупреждений больше не будет. Будут штрафы», — сказала Анна Еремина.

Впрочем, глава администрации Обнинска Владислав Шапша считает, что «штрафы — это не самоцель, а инструмент, призванный разъяснить управляющим компаниям меру ответственности, которую они несут, собирая с людей деньги за услуги. Поскольку это не бесплатная работа, это не альтруизм, то услуги, за которые наши жители платят деньги, должны быть качественными. Поэтому мы вправе требовать, и люди от нас ждут, чтобы мы заставили управляющие организации работать хорошо!».