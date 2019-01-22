Берлин, 22 января, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Министр юстиции ФРГ Катарина Барли заявила 22 января, что она разочарована планами премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу из тупика, в котором Лондон оказался ввиду отсутствия четкого плана Brexit, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Ранее глава британского правительства опубликовала альтернативный проект Brexit, который СМИ королевства окрестили «планом Б». Тем не менее, как отметил ряд экспертов, дать такую ему характеристику довольно сложно ввиду того, что в нем не представлены конкретные шаги, способные сдвинуть переговоры Лондона и Брюсселя с мертвой точки.

«Из тупика так не выходят», — подчеркнула Барли в интервью немецким СМИ.

Напомним, ранее, 21 января, министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот заявил, что Соединенному Королевству следует рассмотреть возможность проведения еще одного референдума и отказа от Brexit.