Санкт-Петербург, 22 января, 2019, 10:30 — ИА Регнум. На Суворовском проспекте Северной столицы пожарные борются с огнем в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Информация о возгорании в доме №50 поступила в МЧС 22 января в 09.35 мск. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП в 09.41 мск.

В шестиэтажном здании на пятом этаже горит обстановка в комнате на площади 20 кв. метров.

«Учитывая характеристику объекта и угрозу распространения пламени, в 09.49 пожару присвоили дополнительный номер 1 Бис», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Из здания Арбитражного суда были эвакуированы 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 15 единиц техники и 52 человека личного состава.