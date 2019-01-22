Ярославль, 22 января, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля прокомментировала заявление в арбитражный суд по отмене сделке о продаже имущества МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» МУП «Городское спецавтохозяйство». Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти выступили против покупки собственным предприятием, которое является генподрядчиком по уборке города, имущества, благодаря которому убирается город.

City-yaroslavl.ru Уборка города в Ярославле

ИА REGNUM запросило информацию у городских властей. Понять из этого ответа что-то непросто.

В рамках дела о банкротстве МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» проводились конкурсные торги по продаже имущественного комплекса предприятия-банкрота, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правовом управлении мэрии Ярославля. — По мнению мэрии города Ярославля, при проведении данных торгов были нарушены специальные требования закона о банкротстве, применяемые в делах о банкротстве организаций, оказывающих услуги в сфере коммунального хозяйства. Целью заявленного иска является проведение процедуры торгов с учетом всех положений закона о банкротстве. Соблюдение данных правовых норм отвечает интересам города Ярославля как собственника имущества предприятия-банкрота и обеспечит его продажу в установленном порядке с сохранением необходимых ограничений и обременений.

Очевидно, что одно муниципальное предприятие в декабре 2018 года не могло купить имущество другого муниципального предприятия без ведома мэрии. Такие крупные сделки подлежат обязательному одобрению учредителя в лице КУМИ. Почему позиция мэрии в 2019 году повернулась на 180 градусов, неясно. Если суд удовлетворит заявление, будут назначены новые торги по имуществу САХа. Не исключено, что их выиграет кто-то другой, а не «Городское спецавтохозяйство» — собственное предприятие мэрии и одновременно генподрядчик по уборке города. Следовательно «Спецавтохозяйство» останется без техники и не сможет убирать город. Но в мэрии говорят, что этого не произойдет.

Рассмотрение судом иска КУМИ города Ярославля никак не повлияет на уборку города. Арест на снегоуборочную технику судом не накладывался. Все работы по уборке города будут проводиться согласно нормативным требованиям, — пояснили в правовом управлении мэрии.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.