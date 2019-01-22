Грозный, 22 января, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В Чечне отмечается улучшение ситуации в сфере борьбы с преступностью. Об этом говорят показатели деятельности правоохранителей за 2018 год. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что криминогенная обстановка в республике поддерживается правоохранителями на должном уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В Чечне наблюдается исключительно стабильная криминогенная обстановка. По итогам прошлого года количество зарегистрированных преступлений всех категорий снизилось на 16%», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече с руководителем республики 21 января прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров сообщил, что за 2018 год число убийств в республике снизилось на 40%, количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 30%, преступлений террористического характера — на 45%.

Кроме того, отмечено, что ни один житель Чечни не выехал в 2018 году за рубеж для участия в незаконных вооруженных формированиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров в 2017 году отмечал, что в Чечне в течение последних ряда лет наблюдается тенденция к снижению уровня преступности. По словам главы региона, этот показатель в республике является самым низким в России.

Слова Кадырова подтверждали и в данные Федеральной службы государственной статистики, основанные на отчетах региональных управлений МВД России в 2017 году. Среди регионов России с самым низким уровнем преступности назывались в том числе Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Дагестан.

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