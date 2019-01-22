Абакан, 22 января, 2019, 09:57 — ИА Регнум. С поста заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии уволен Егор Каракатов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 января, в республиканском правительстве, решение главы региона Валентина Коновалова о согласовании увольнения чиновника стало «принципиальным».

R-19.ru Сергей Арехов (слева) и Валентин Коновалов

"Вслед за увольнением директора автономного учреждения «Саралалессервис» Александра Огородова, глава Хакасии согласовал принципиальное кадровое решение в министерстве природных ресурсов и экологии Хакасии. С поста заместителя министра уволен Егор Каракатов, который активно поддерживал А. Огородова и его деятельность», — говорится в сообщении хакасских властей.

Напомним, 21 января республиканское правительство сообщило о том, что коллектив автономного учреждения «Саралессервис» в обращении, направленном Коновалову 24 декабря 2018 года, пожаловался «на самоуправство директора предприятия». На место выехал глава минприроды региона Сергей Арехов. По его словам, жалоба работников касалась деятельности руководителя. Министр сделал вывод, что предприятие действительно «находится не в простом положении», в том числе речь идёт о «тяжёлом финансовом наследстве» и долгам по зарплате. Суммы не уточняются.

Арехов принял решение об увольнении руководителя. По данным властей, с ним ушли и все сотрудники бухгалтерии. В настоящее время ведётся подбор кандидатуры на должность директора.

22 января пресс-служба республиканского правительства обнародовала цитату из письма работников предприятия. В нём говорилось, что руководитель «правит предприятием как собственной фирмой». Также утверждалось, что заместитель министра по лесному хозяйству Каракатов «был в курсе всех действий по поводу работы Огородова» и поддерживал его.

Арехов отметил, что Огородов был назначен при непосредственном согласовании Егора Катаракова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, молодой коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. Он получил в свою поддержку 57,57% голосов избирателей. До этого регионом почти 10 лет руководил единоросс Виктор Зимин. В первом туре выборов 9 сентября он проиграл Коновалову, получив 32,42% голосов. За коммуниста тогда проголосовали 44,81% избирателей.

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Сергей Арехов был назначен министром природных ресурсов и экологии Хакасии в декабре 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя главы Таштыпского района по экономике. Юрий Соколов, занимавший пост главы минприроды при Зимине, ушёл в отставку в ноябре. и

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