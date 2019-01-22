Москва, 22 января, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Ответственность за реализацию госпрограмм распределена главой правительства России Дмитрием Медведевым между вице-премьерами. Об этом сообщает 22 января пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

За исполнение государственных программ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», «Управление федеральным имуществом», а также «Развитие внешнеэкономической деятельности» будет отвечать первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Сообщается, что по программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» Силуанов будет делить ответственность с вице-премьером Максимом Акимовым. Кроме того, в госпрограмме «Развитие внешнеэкономической деятельности» вице-премьер Виталий Мутко будет отвечать за вопросы по вопросам социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Также Максим Акимов будет отвечать за исполнение госпрограмм «Развитие транспортной системы» и «Информационное общество», в которой вице-премьер Константин Чуйченко назначен ответственным за сферу массовых коммуникаций и СМИ. Также на Чуйченко возложена ответственность за госпрограмму «Юстиция».

Отмечается, что ответственность за 11 госпрограмм, в том числе «Развитие оборонно-промышленного комплекса», «Развитие авиапромышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие судостроения», «Космическая деятельность», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», «Обеспечение государственной безопасности», «Обеспечение обороноспособности страны», «Обеспечение защиты личности, общества и государства», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» возложена на вице-премьера Юрия Борисова.

Также Борисов отвечает за госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», где Силуанов берет на себя ответственность за вопросы миграционной политики РФ.

Согласно решению Медведева, вице-премьер Дмитрий Козак назначен ответственным за госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие энергетики».

Также Виталий Мутко будет отвечать за такие госпрограммы, как развитие федеративных отношений, создание условий для эффективного управления финансами на уровне регионов и муниципалитетов. Кроме этого, Мутко назначен ответственным за госпрограмму «Обеспечение граждан РФ доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», за развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Калининградской области.

Отвечать за реализацию программы по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона назначен вице-премьер Юрий Трутнев. Он же отвечает за программы развития российской Арктики.

Вице-премьер Татьяна Голикова назначена ответственной за госпрограммы «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Развитие пенсионной системы», «Доступная среда», «Содействие занятости населения», а также «Научно-технологическое развитие РФ».

Курировать программы «Развитие культуры и туризма» и «Развитие физкультуры и спорта» назначена вице-премьер Ольга Голодец, а госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Развитие лесного хозяйства» и сельского хозяйства премьер-министр возложил на вице-премьера Алексея Гордеева.