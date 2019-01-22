Чита, 22 января, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» подняла цену моторного топлива на своих АЗС в Забайкалье. Как сообщает «Чита.ру», литр бензина стал стоить примерно на 2% больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Так, цена АИ—29 увеличилась с 39,8 рубля до 40,45 рубля, АИ-95 подорожал с 42 до 42,7 рубля, АИ-98 — с 45,4 до 46,15 рубля. Но больше всего возросла стоимость дизельного топлива — с 44,75 до 47 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бензиновый ажиотаж в России начался летом 2018 года: в связи с ослаблением рубля и растущей ценой нефти экспорт оказался в приоритете, и цена моторного топлива на внутреннем топливном рынке моментально пошла в рост. Его участники ожидали, что российское правительство предпримет ряд комплексных и понятных мер для того, чтобы сдержать цены, однако чиновники пошли лишь на то, чтобы заморозить вначале розничные, а затем и оптовые цены на бензин. После временной стабилизации рост продолжился. Его спровоцировали рост топливных акцизов и НДС.