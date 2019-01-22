Москва, 22 января, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Если понедельник (21 января) был спокойным днем на мировых рынках, в большей степени это было связано с выходным днем в США, биржи были закрыты, то сегодня, 22 января, на фондовых площадках в Азии начали расти риски, котировки фондовых индексов пошли вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Главный негативный фактор — это замедление китайской экономики. Темпы роста китайского ВВП упали на минимальные уровни за последние почти 30 лет, по итогам IV квартала 2018 года они оказались на уровне 6,4%. МВФ понизил прогнозы по мировому ВВП до 3,3%, что стало минимумом за последних три года», — отметил эксперт.

Не обошел стороной МВФ и Россию. Прогнозы по темпам роста российской экономики были понижены на этот год до 1,6%, а на следующий до 1,7%. Российский рубль реагировал небольшим снижением к доллару. 21 января к вечеру котировки доллара к рублю поднялись до 66,40.

«Пока поддерживают рубль цены на нефть, которые закрепились выше $62, и налоговый период, отчисления очень большие, около 175 трл нруб. Однако уже скоро, если активы по всему миру начнут терять в цене, то и рубль затронет волна негатива. Можно ожидать, что доллар к рублю в ближайшее время будет тестировать уровень 67», — полагает Богданов.

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