Вашингтон, 22 января, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Власти США, которые развертывают системы противоракетной обороны (ПРО) «Иджис» в Восточной Европе, подтолкнули РФ к «нарушению» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает The Nation.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Авторы материала раскритиковали статью The New York Times, журналисты которой винят в «нарушении договора» исключительно РФ и акцентируют внимание на способной нести ядерные боеголовки российской ракете 9М729.

The Nation пишет, что представители The New York Times не обращают внимания на первопричину такого «поведения» России. Журналисты издания, в частности, почему-то забыли упомянуть о системе ПРО «Иджис», размещение которой состоялось в Румынии и продолжается в Польше.

Военные США утверждают, что система «Иджис», оснащенная мощнейшей радиолокационной системой, не противоречит ДРСМД. Однако в РФ догадываются, что незначительные модификации могут изменить ситуацию в довольно короткие сроки, пишут авторы материала.

Как передавало ИА REGNUM, о возможном выходе США из ДРСМД американский президент Дональд Трамп заявил в декабре 2018 года.

Читайте также: В МИД назвали провокационными претензии США к РФ по ДРСМД